Favara

La lite per l’arredamento, gli schiaffi e la rissa in ospedale: arrestati due fratelli a Favara

Maxi rissa tra due fazioni della stessa famiglia con almeno sei persone coinvolte. La lite è proseguita poi in ospedale, in manette due fratelli di Favara

Pubblicato 14 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

Prima la lite davanti casa con schiaffi e minacce, poi la rissa prosegue in ospedale a suon di calci e pugni. È quanto avvenuto la scorsa notte a Favara dove due fazioni della stessa famiglia si sono affrontate per futili motivi: da una parte due fratelli, la moglie e un figlio; dall’altra un terzo fratello, i genitori e la sorella. I carabinieri, dopo ben due interventi avvenuti prima a Favara e poi al San Giovanni di Dio, hanno arrestato un 32enne e il fratello maggiore di 38 anni. Entrambi sono accusati di rissa. Ad avere la peggio è stato il primo con traumi, lesioni e una micro-frattura giudicate guaribili in trenta giorni.

I militari dell’Arma erano intervenuti in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia. Al loro arrivo hanno trovato il nucleo familiare in strada, gli animi accesi, qualche schiaffo e uno scambio reciproco di insulti e minacce. Alla base del litigio ci sarebbe stato lo spostamento dell’arredamento da un’abitazione. La rissa è poi proseguita al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dove alcuni componenti della famiglia si erano spostati per le cure mediche. Anche al nosocomio è scattata una furiosa zuffa con calci, pugni e schiaffi. Ad avere la peggio è stato un trentaduenne, rimasto ferito alla testa (con prognosi di 30 giorni ndr) dopo essere stato colpito violentemente. Sia lui che il fratello maggiore sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di rissa. Per entrambi, difesi dagli avvocati Salvatore Cusumano e Olindo Di Francesco, il pm Denise Venturino ha chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di dimora a Favara. I due indagati compariranno domani mattina davanti il giudice Matteo Rametta per il giudizio direttissimo. 

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