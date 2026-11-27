La Procura di Sciacca ha chiesto la condanna di tre persone coinvolte, a vario titolo, in una rissa culminata poi con un tentato omicidio avvenuta nell’agosto dello scorso anno nel quartiere Rinascita di Ribera. Il pm Simone Billante ha chiesto 3 anni e 3 mesi di reclusione per Antonino Rizzuto, 44 anni, di Sambuca; 2 anni e 6 mesi di reclusione è la richiesta di condanna per il figlio Francesco Rizzuto, 25 anni; 2 anni di reclusione, invece, sono stati proposti per Daniel Tuttolomondo, 27 anni, di Ribera. Tutti sono accusati di rissa in concorso.

Un quarto imputato, Mario Caternicchia, è a processo con il rito ordinario ed è accusato di tentato omicidio. Per i pm fu lui a premere il grilletto all’indirizzo del rivale ma il colpo partito da una pistola legalmente detenuta raggiunse invece un’altra persona. Si torna in aula il 22 dicembre per la sentenza. Intanto il giudice ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dei 3 imputati.