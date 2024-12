La scomparsa di Agostino Fanara, ritrovata l’auto a Racalmuto 

Foto di Sandro Catanese, sul posto Irene Milisenda

L’automobile di Agostino Fanara, il pensionato di 73 anni scomparso ormai da tre giorni da Favara, è stata ritrovata questa mattina in contrada “Quattro Finaite” a Racalmuto. Dell’uomo – al momento – nessuna traccia. La Suzuki bianca decappottabile era in una zona di aperta campagna, impantanata nel fango. L’abitacolo era aperto ma non ci sono le chiavi. E questo può star a significare che Fanara, forse dopo essersi smarrito, si è allontanato dal luogo in cerca di aiuto.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personale sanitario. Presenti anche i familiari di Fanara che stanno aiutando i soccorritori nelle ricerche. Un elicottero perlustrerà l’intera area. In ausilio anche i droni dei Vigili del fuoco. Il reparto delle Investigazioni Scientifiche è impegnato nei campionamenti tra auto e terreno in cerca di qualsiasi elemento utile. Fanara, pensionato dopo venticinque anni di lavoro come autista al tribunale di Agrigento, ha fatto perdere le sue tracce nella giornata di martedì. Dopo una visita dal medico è svanito nel nulla. Alcuni conoscenti hanno riferito che Fanara, subito dopo la visita medica, probabilmente avrebbe dovuto recarsi al centro commerciale “Le vigne” lungo la Ss 640 Agrigento-Caltanissetta per alcuni acquisti.

I familiari – moglie, fratello e figli – sono andati a cercarlo nei posti da lui frequentati senza successo. Le ultime notizie raccolte lo danno certamente presente al centro commerciale nei pressi di Castrofilippo, intorno alle 19,30 dato che alcuni conoscenti lo hanno visto e salutato. L’uomo aveva dei pacchi, segno che aveva fatto degli acquisti. Poi il nulla.