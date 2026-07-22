Agrigento

La Valle dei Templi di Agrigento ospita Fernando Botero con la mostra “L’incanto del Mito”

La mostra è allestita a Villa Aurea e negli spazi all’aperto del parco, dove l’arte moderna si fonde con le rovine antiche.

Pubblicato 51 minuti fa
Da Irene Milisenda

La Valle dei Templi di Agrigento ospita Fernando Botero. L’incanto del Mito, mostra dedicata a uno degli artisti più riconoscibili e amati della scena internazionale.

L’esposizione si sviluppa tra Villa Aurea e gli spazi esterni del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, creando un suggestivo dialogo tra l’arte contemporanea e la memoria della classicità mediterranea.
La mostra riunisce 25 opere originali, tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste, provenienti dalla Fernando Botero Zea Collection e da Botero Family Estate, sviluppandosi negli spazi esterni della Valle dei Templi con 8 sculture in bronzo che instaurano un confronto diretto con la monumentalità dell’antica Akragas, con l’architettura dorica e con la luce del paesaggio siciliano. Opere come Leda e il Cigno, Maternità, Donna a cavallo, Donna seduta, Uomo su donna e le diverse versioni di Donna sdraiata diventano presenze plastiche capaci di misurarsi con la memoria classica e con l’idea mediterranea di forma, equilibrio e durata.

All’interno di Villa Aurea, il percorso assume, invece, un carattere più raccolto e meditativo. Con 17 opere su carta e su tela, tra le ultime completate dall’artista nel 2023, si approfondiscono i temi del corpo, della famiglia, della musica, della coppia, della vita quotidiana e del circo: da Donna del circo a Famiglia al parco, da Uomo e donna che camminano a Donna con i guanti, da Musicisti a Coppia che balla, fino a Cane, Donna di profilo, Donna sdraiata e Donna che cuce, le opere restituiscono la continuità di una poetica fondata sul volume, sulla presenza e sulla trasformazione del quotidiano, in immagini sospese tra immediatezza narrativa e costruzione formale, esaltando la dimensione più intima dell’universo figurativo boteriano.
La mostra sarà visitabile a partire da domani 23 luglio fino al 31 ottobre 2026.

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