La Valle dei Templi di Agrigento ospita Fernando Botero con la mostra “L’incanto del Mito”

La Valle dei Templi di Agrigento ospita Fernando Botero. L’incanto del Mito, mostra dedicata a uno degli artisti più riconoscibili e amati della scena internazionale.

L’esposizione si sviluppa tra Villa Aurea e gli spazi esterni del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, creando un suggestivo dialogo tra l’arte contemporanea e la memoria della classicità mediterranea.

La mostra riunisce 25 opere originali, tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste, provenienti dalla Fernando Botero Zea Collection e da Botero Family Estate, sviluppandosi negli spazi esterni della Valle dei Templi con 8 sculture in bronzo che instaurano un confronto diretto con la monumentalità dell’antica Akragas, con l’architettura dorica e con la luce del paesaggio siciliano. Opere come Leda e il Cigno, Maternità, Donna a cavallo, Donna seduta, Uomo su donna e le diverse versioni di Donna sdraiata diventano presenze plastiche capaci di misurarsi con la memoria classica e con l’idea mediterranea di forma, equilibrio e durata.

All’interno di Villa Aurea, il percorso assume, invece, un carattere più raccolto e meditativo. Con 17 opere su carta e su tela, tra le ultime completate dall’artista nel 2023, si approfondiscono i temi del corpo, della famiglia, della musica, della coppia, della vita quotidiana e del circo: da Donna del circo a Famiglia al parco, da Uomo e donna che camminano a Donna con i guanti, da Musicisti a Coppia che balla, fino a Cane, Donna di profilo, Donna sdraiata e Donna che cuce, le opere restituiscono la continuità di una poetica fondata sul volume, sulla presenza e sulla trasformazione del quotidiano, in immagini sospese tra immediatezza narrativa e costruzione formale, esaltando la dimensione più intima dell’universo figurativo boteriano.

La mostra sarà visitabile a partire da domani 23 luglio fino al 31 ottobre 2026.