Fondazione Teatro Pirandello, Alessandra Fiaccabrino riconfermata direttore generale 

Alessandra Fiaccabrino è stata riconfermata direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello. La nomina è arrivata a margine della riunione del Consiglio di amministrazione avvenuta lo scorso 24 settembre. La scadenza dell’incarico è fissata al 31 dicembre 2026. Alessandra Fiaccabrino, laureata in Economia Aziendale e in Giurisprudenza, è iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al registro dei Revisori Legali. La sua carriera professionale vanta una vasta esperienza nel campo delle procedure concorsuali e della revisione negli enti locali. Ha anche un passato in politica e come amministratore: è stata assessore al Bilancio e alle Attività Produttive per il Comune di Palma di Montechiaro tra il 2017 e il 2018 e nel settembre del 2022 è stata candidata nelle liste di Forza Italia per il collegio di Agrigento alle elezioni regionali.