Canicattì

Ladri rubano quattro fucili e tre pistole da casa di un pensionato, indagini 

Il furto è stato messo a segno in un’abitazione di un novantenne alle porte di Canicattì, indagini dei carabinieri

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione alle porte di Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’abitazione di un pensionato novantenne e rubare quattro fucili e tre pistole detenute in un armadietto blindato. A fare la scoperta è stato l’anziano, una volta recatosi nell’abitazione.

Non è chiaro quando sia stato messo a segno il colpo considerato che l’uomo non tornava in quella casa da circa un mese. Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia per fare luce sull’accaduto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Favara, donna dispersa da 10 giorni: si allarga raggio delle ricerche
Palermo

Incendio all’ospedale Civico, fiamme alla centrale elettrica
Politica

Galvagno: “Nessun litigio con Schifani, nutro profondo rispetto, amicizia ed affetto”
Licata

Licata, perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito in ospedale
Agrigento

Soppressioni e disagi sulla linea ferroviaria Pa-Ag, il comitato sollecita incontro con Aricò
Agrigento

Bilancio positivo per la DMO Valle dei Templi al TTG