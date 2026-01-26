Politica

Catanzaro: “Dirigenti comunali e politica: in Sicilia una commistione che mina la democrazia locale”

Lo dichiara oggi Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all'Ars, in merito ad una questione che rischia di compromettere legittimità di atti e credibilità degli enti.

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

“Mi appresto a presentare una interrogazione parlamentare all’Assessorato Regionale Autonomie Locali che nasce dalla necessità di fare chiarezza su una serie di situazioni che, in diversi Comuni siciliani, mettono a rischio il principio di separazione tra politica e amministrazione”.

Lo dichiara oggi Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all’Ars, in merito ad una questione che rischia di compromettere legittimità di atti e credibilità degli enti. “La legge e la giurisprudenza sono chiare – dice Catanzaro – i dirigenti devono essere imparziali, indipendenti e totalmente estranei alle dinamiche politiche”.

Catanzaro richiama in particolare il caso di Sciacca, definendolo “uno degli esempi più evidenti di commistione impropria”- “C’è un dirigente comunale che ha ruoli apicali ed è preposto a settori strategici dell’amministrazione comunale, assumendo un peso amministrativo fuori misura. E desta preoccupazione il fatto che lo stesso dirigente, in passato e ancora oggi, continuerebbe a svolgere un ruolo politico rilevante: risulta infatti che predispone liste elettorali e mantiene rapporti diretti con consiglieri a lui riconducibili, conservando un’influenza politica che appare del tutto incompatibile con la funzione dirigenziale”.

“È una anomalia profonda, che rischia di compromettere la credibilità dell’ente e la legittimità degli atti. Per questo – conclude Catanzaro – chiederemo alla Regione di verificare, intervenire e definire linee guida chiare per evitare che situazioni simili continuino a ripetersi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, 47 anni fa l’omicidio del giornalista Mario Francese
Catania

“Game over”, 14 misure cautelari per un gruppo organizzato di spacciatori
Caltanissetta

Legalità, carabinieri incontrano gli studenti a Gela
Politica

Democrazia cristiana, nominata la nuova governance
Politica

Catanzaro: “Dirigenti comunali e politica: in Sicilia una commistione che mina la democrazia locale”
Politica

Quote di genere, la DC: “Domani all’Ars prova di civiltà”
banner italpress istituzionale banner italpress tv