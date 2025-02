Lampedusa, nuova sala radiologica per il poliambulatorio

Sono stati consegnati i lavori per la ristrutturazione e la riconfigurazione dei locali del Poliambulatorio di Lampedusa, che prevedono la realizzazione di una nuova sala radiologica con annessa apparecchiatura per la TAC. A renderlo noto è il sindaco Filippo Mannino. a per la TAC.

“Fin dall’insediamento – con il nostro Assessore alla Salute, il dott Aldo Di Piazza- abbiamo lavorato intensamente per questo obiettivo che migliorerà tantissimo il servizio sanitario locale e renderà più agevole la vita dei cittadini.E per questo mi preme ringraziare l’ex DG dell’Asp 6, la Dott.ssa Faraoni, oggi Assessore Regionale alla Salute, l’attuale DG dell’Asp 6, il Dott. Levita, il responsabile locale, il Dott. D’Arca e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a raggiungere questo traguardo.Contestualmente sono stati consegnati anche i lavori per la ristrutturazione dei locali della guardia medica di Linosa. Finalmente iniziamo a vedere concretizzarsi risultati importanti e ne seguiranno altri nei prossimi mesi”, ha dichiarato il primo cittadino.