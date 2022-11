Lampedusa, sbarcati altri 61 migranti

Sono 61 i migranti approdati ieri sera a Lampedusa. I primi 27 sono stati bloccati a terra dai finanzieri a Cala Pisana. Non rintracciata, invece, l’imbarcazione utilizzata per la traversata. Sempre gli uomini delle Fiamme gialle hanno intercettato, in mare, un barchino con 34 migranti, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola.

Circa 190 persone verranno trasferite oggi dall’hotspot di Lampedusa verso Porto Empedocle, a bordo di un traghetto di linea. A disporlo la prefettura di Agrigento per far fronte al sovraffollamento della struttura di accoglienza che ospita così 600 persone, a fronte di una capienza massima di 350.