Lavoratore sfruttato in un’azienda agricola, denunciato titolare e maxi multa di 25 mila euro 

Viveva in un alloggio di fortuna, in assenza delle minime condizioni igienico-sanitarie, ed era costretto a turni massacranti senza alcun riposo. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispet­to­rato del Lavoro di Agrigento a margine di una ispezione eseguita in un’azienda agricola a Ribera. A finire nei guai è il titolare, un imprenditore cinquantenne, denunciato alla Procura di Sciacca per i reati di inter­me­dia­zione ille­cita e sfrut­ta­mento del lavoro.

I militari dell’Arma, oltre a scoprire gravi fatti legati allo sfruttamento della manodopera, hanno anche accertato numerose altre violazioni: omessa reda­zione del Docu­mento di Valu­ta­zione dei Rischi (Dvr); la man­cata nomina del Respon­sa­bile del Ser­vi­zio di Pre­ven­zione e Pro­te­zione (Rspp); l’omessa sot­to­po­si­zione del dipen­dente alla sor­ve­glianza sani­ta­ria obbli­ga­to­ria; la man­cata con­se­gna dei Dispo­si­tivi di Pro­te­zione Indi­vi­duale (Dpi) e l’omessa atti­vità di for­ma­zione e infor­ma­zione sui rischi lavo­ra­tivi. Nei confronti dell’imprenditore, oltre alla denuncia, è scattata una maxi sanzione di 25 mila euro.