Montallegro

Lavoratori in nero in una struttura ricettiva a Montallegro, denuncia e maxi sanzione 

È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in una struttura ricettiva a Montallegro

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Due lavoratori in nero e diverse irregolarità amministrative. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in una struttura ricettiva a Montallegro. Il controllo è scattato negli scorsi giorni.

I militari dell’Arma si sono presentati nella struttura riscontrando la presenza di due lavoratori irregolari con posizioni contributive e obblighi fiscali non a norma. Per questo motivo l’amministratore della società che gestisce la struttura è stato denunciato a piede libero e dovrà anche pagare una maxi sanzione. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

“I locali non potevano essere sequestrati”: i magistrati tolgono i sigilli a ristorante e chiosco
Apertura

Destinatario di misura cautelare, 24enne di Licata arrestato appena scende dall’aereo 
di Giuseppe Castaldo

Presa la banda di rapinatori che ha terrorizzato Canicattì, 3 arresti 
Apertura

Picchia mamma e nipote e poi aggredisce i carabinieri, arrestato 40enne
Apertura

Gallo sceglie la libertà
banner italpress istituzionale banner italpress tv