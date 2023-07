Lavoratori in nero, sospese 3 attività commerciali: una denuncia

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi, con il concorso del Nil e del Nas, hanno denunciato i titolari di tre attività commerciali a Palermo con le accuse di avere impiegato in nero dei lavoratori extracomunitari, alcuni dei quali irregolari; di avere commesso delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di non aver previsto un’adeguata formazione e monitoraggio sanitario per i lavoratori dipendenti.

Le tre attività commerciali sono state sospese, elevate sanzioni amministrative per più di 50mila euro e ammende per circa 78 mila euro. Nell’ambito del servizio, coadiuvati dal personale della polizia municipale, sono stati effettuati controlli anche nei confronti dei venditori ambulanti in piazza Caracciolo