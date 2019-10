Le spoglie dell’assessore Tusa a Palazzo d’Orleans: domani i funerali

Le spoglie dell’archeologo e assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa sono tornate in Sicilia.







La camera ardente è stata allestita a Palazzo d’Orleans e resterà aperta fino a stasera. Domani, nella chiesa di San Domenico, si svolgeranno i funerali.

A rendere omaggio il presidente della Regione Nello Musumeci che dichiara: “il ritorno delle spoglie di Sebastiano Tusa costituisce una consolazione per quanti lo hanno conosciuto, per me in particolare che l’ho chiamato a rivestire un ruolo importante ruolo di governo, condividendo ansie e traguardi” .

Tusa è scomparso lo scorso 10 marzo in un incidente aereo avvenuto in Etiopia.