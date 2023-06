Leo Club Agrigento Host, nuovi eletti e nuovi incarichi per il Distretto Leo 108 Yb Sicilia

Si è svolto il 24 giugno, a Gela, il II° Consiglio “Luigi Li Calzi”: evento conclusivo, dell’anno sociale 2022/2023, del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. Importanti e grandi novità sono state ufficializzate e che hanno interessato il Leo Club Agrigento Host. Il Club ha ricevuto, infatti, da parte del Distretto Leo Sicilia, “la menzione speciale” nell’ambito della “Causa Umanitaria Globale Fame” per essersi distinto nell’impegno concreto nella medesima “Causa Umanitaria”.

La Presidente del Club, Marta Castelli, ha ricevuto l’incarico, dal Prossimo Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, di Cerimoniere Distrettuale, nonché di Delegato per la V Area Operativa del Distretto Leo 108 Yb; Francesco Bonfiglio, Revisore dei Conti del Club ha, invece, ricevuto l’incarico, da parte del prossimo Presidente del Multidistretto Leo 108 Italy, Riccardo Leonessi, di Componente del Coordinamento Multidistrettuale della Causa Diabete, nonché da parte, sempre, del prossimo Presidente del Distretto Leo Yb, di Coordinatore Distrettuale della Causa Diabete, di Referente per la V Area Operativa del progetto TON (Tema Operativo Nazionale) “Bel 2.0”. Al tempo stesso è stato eletto, da parte dei soci del Distretto Leo Yb, a marzo, quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Distretto. Salvatore Malluzzo, Immediato Past-President del Leo Club Agrigento Host, ha ricevuto, da parte del prossimo Presidente del Distretto Leo Yb, l’incarico, anche per l’anno sociale 2023/2024, di Coordinatore Distrettuale per la Sicilia Occidentale della “Causa Umanitaria Globale Fame” e di Referente Leo-Lions “dell’Area Fame”; nonché di Componente del Coordinamento Distrettuale dell’Area Internazionale. Nella Distrettuale, tenutasi sempre a marzo, è stato eletto, altresì, da parte dei soci del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, quale Componente del “Comitato D’Onore”, l’organo di garanzia del medesimo Distretto Leo 108 Yb; in ultimo, il Tesoriere del Leo Club Agrigento Host, nonché ll° Vice-Presidente e prossimo Presidente del Club, Antony Dalli Cardillo, ha ricevuto l’incarico da parte del prossimo Presidente del Distretto Leo Yb, di Referente per la V Area Operativa del TOD (Tema Operativo Distrettuale). «Siamo orgogliosi ed anche onorati della fiducia che il Distretto, coinvolgendoci negli incarichi Distrettuali e Multidistrettuali, ha voluto accordare al nostro Club. Fiducia che non faremo mai mancare! Questo è il risultato di quanto fatto negli ultimi tre anni e grazie agli ultimi Presidenti che mi hanno preceduto, così come a tutti i soci. Parte attiva ed indispensabile del Club!». Queste le parole della Presidente del Leo Club Agrigento Host, Marta Castelli che ha augurato, al tempo stesso, un grande e grosso in bocca al lupo a Francesco Bellia, prossimo Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia e al suo Direttivo, ringraziando, anche, la Presidente uscente Fausta Dugo, oltre che il suo Direttivo, per l’ottima conduzione del Distretto e per l’impegno, nonché la passione con la quale ha saputo rappresentare il Distretto Leo 108 Yb e tutti i soci!