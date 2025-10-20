Agrigento, eletti i sette componenti della Conferenza Provinciale della Rete Scolastica 2026/2027

Si e’ svolta, presso l’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale presieduta dal Presidente Giuseppe Pendolino e dalla Dirigente del Settore della Pubblica Istruzione Maria Antonietta Testone.

All’ordine del giorno l’elezione dei sette componenti che faranno parte della Conferenza della Rete Scolastica per l’anno scolastico 2026/2027.

La proposta, presentata dal Sindaco di Comitini Luigi Nigrelli, e’ stata approvata all’unanimità dei presenti.

Con l’elezione dei sette componenti si rinnova, dunque, l’organismo, sancito dalla L.R. n. 6 del 2000, composto da Dirigenti scolastici, rappresentanti di genitori e studenti e dai Sindaci di San Giovanni Gemini, Favara, Licata, Campobello di Licata, Montevago, Caltabellotta e Sant’ Elisabetta.