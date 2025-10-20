Palermo
Con lo scooter contro tre auto parcheggiate, 24enne muore in ospedale nove giorni dopo
E' morto in ospedale Francesco Luca, 24 anni, dopo che lo scorso 11 ottobre era finito con il suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto
E’ morto in ospedale Francesco Luca, 24 anni, dopo che lo scorso 11 ottobre era finito con il suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto parcheggiate a Palermo. Questo pomeriggio, dopo un’osservazione durata sei ore, i medici dell’ospedale Civico hanno dichiarato la morte cerebrale.
