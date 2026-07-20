Licata, aggredisce l’ex moglie e l’amica con calci e pugni: arrestato 32enne

I Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato in flagranza differita un 32enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex moglie all’interno di un bar del centro cittadino, dove la donna si trovava in compagnia di un’amica, e avrebbe aggredito entrambe con calci e pugni. Alcuni avventori presenti nel locale sono intervenuti in difesa delle due donne, riuscendo a contenere l’aggressore. Le vittime, avendo riportato lesioni, sono state successivamente assistite dai sanitari.

Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.