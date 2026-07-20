Licata

Licata, aggredisce l’ex moglie e l’amica con calci e pugni: arrestato 32enne

L'uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

 I Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato in flagranza differita un 32enne, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.   
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex moglie all’interno di un bar del centro cittadino, dove la donna si trovava in compagnia di un’amica, e avrebbe aggredito entrambe con calci e pugni. Alcuni avventori presenti nel locale sono intervenuti in difesa delle due donne, riuscendo a contenere l’aggressore. Le vittime, avendo riportato lesioni, sono state successivamente assistite dai sanitari.      
Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Mosella: l’impresa, l’antimafia e i prestanome: “Tanto io non ne capisco una m…”
Agrigento

Atto intimidatorio in un ristorante a Villaseta, trovate bottiglie con benzina 
Apertura

Vasto incendio a Bivona, Cinà: “Se il fuoco si avvicinerà alle case pronti all’evacuazione”
Apertura

Malore per vigile del fuoco durante intervento a Menfi
Apertura

Scontro tra due auto in contrada Petrusa, traffico in tilt
banner italpress istituzionale banner italpress tv