Licata, supera fila d’auto e insulta agenti: denunciato 30enne

I poliziotti del commissariato di Licata, hanno denunciato alla Procura di Agrigento, un trentenne agrigentino per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, a bordo della sua auto, ha superato, lungo la corsia d’emergenza, l’interminabile fila creatasi ieri, dopo l’incidente stradale lungo la statale 115, a Licata, e quando è stato fermato dagli agenti s’è scagliato contro di loro insultandoli pesantemente. L’automobilista è stato portato in commissariato, identificato e denunciato ed inoltre gli è stata ritirata la patente di guida e sono state elevate sanzioni, per violazione al codice della strada, per 2mila euro.

Contestata appunto anche l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio perché i poliziotti hanno dovuto sospendere il servizio di gestione della circolazione stradale.