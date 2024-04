L’Inter vince il derby ed è campione d’Italia: a Favara si scatena la festa

I nerazzurri hanno battuto 2-1 il Milan e conquistato lo scudetto e la seconda stella, con cinque turni d’anticipo. Dopo il triplice fischio, lo stadio si è trasformato in una bolgia: sugli spalti e in campo, nonostante la pioggia, è esplosa la festa dei tifosi e dei giocatori. E’ grande festa si è scatenata ieri sera anche a Favara presso la sede del club interista; dai più piccoli a grandi tifosi si sono riversati in strada tra caroselli, bandiere, brindisi, e fumogeni nero e azzurri.