Lite nel traffico a Siculiana Marina, il sindaco Zambito: “Fatti che destano preoccupazione”

Grave episodio di violenza si è verificato nelle scorse ore a Siculiana Marina. A renderlo noto è il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito che in una nota esprime vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte. Secondo le prime informazioni una lite è scoppiata per “questione di traffico” tra una famiglia e dei ragazzi.

“Si tratta di fatti che, se confermati dalle autorità competenti, destano profonda preoccupazione e non possono essere sottovalutati”, scrive il sindaco Zambito. “La nostra comunità si è sempre contraddistinta per i valori del rispetto, della convivenza civile e dell’accoglienza. Per questo motivo condanno con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o aggressione. Anche se tra le persone coinvolte non ci sono nostri concittadini, episodi di questo genere non possono lasciarci indifferenti. Quando fatti così gravi si verificano nel nostro territorio, riguardano tutta la comunità e richiedono attenzione, responsabilità e una ferma condanna. Nelle prossime ore, conclude il primo cittadino, conto di incontrare personalmente le persone coinvolte per esprimere loro la vicinanza mia e dell’intera comunità siculianese. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate le eventuali responsabilità. La sicurezza, il rispetto della persona e la tutela della dignità umana devono essere principi irrinunciabili per tutti”.