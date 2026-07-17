Palermo

Ucciso durante una lite fra vicini, arrestato un 23enne

Dopo ore di ricerche la Polizia ha bloccato e arrestato l'aggressore

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 69 anni, Vito Petrigno, e’ stato ucciso a coltellate in via Papa Sergio XXIII, nel quartiere di Bonagia, a Palermo. Ad ucciderlo Giovanni Bruno Madonia, 23 anni. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e della squadra mobile lo hanno fermato in via del Bassotto non distante da via Papa Giovanni XXIII dove è stato commesso il delitto.

Madonia aveva trovato rifugio in casa di un amico. In queste ore è ascoltato negli uffici della polizia dal pubblico ministero di turno. L’aggressore avrebbe colpito la vittima, ex commerciante di calzature, nella zona di accesso alle cantine e ai box del condominio dove viveva. Pare che l’indagato vivesse nello stesso residence al civico 2 in un immobile occupato. Gli investigatori lavorano per chiarire il movente le ipotesi sono che si sia trattato di una lite condominiale o di un tentativo di rapina.

Per i vicini di casa il fatto è davvero inspiegabile. “I Petrigno sono sempre stati persone perbene e affettuosi con tutti – dice un abitante del condominio – Non riesco davvero a capire cosa sia successo. Qualcuno parla di un tentativo di rapina, siamo sconvolti”.

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