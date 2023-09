Livatino, la premier Meloni: “Grande servitore dello Stato e uomo di fede”

“Nel giorno del 33esimo anniversario dalla barbara e vile uccisione del Giudice Rosario Livatino per mano della mafia, desidero ricordare un grande servitore dello Stato e un uomo di profonda fede che ha dedicato la sua intera vita nel combattere la criminalità organizzata e il malaffare.” Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La premier prosegue: “Il suo coraggio e le sue azioni sono d’esempio per noi, per proseguire nel cammino intrapreso da eroi come lui, verso la legalità e la ricerca di giustizia. L’Italia non dimentica il suo sacrificio.”