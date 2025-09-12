Agrigento

Agrigento, Mangiacavallo nominato presidente del Consorzio Universitario Empedocle

Dalla Regione nominato anche Pietro Medici alla guida degli Istituti autonomi case popolari

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Approvate dalla giunta regionale siciliana, riunita oggi a Palazzo d’Orleans, le nomine dei vertici dei Consorzi universitari, degli Iacp e degli enti Parco.

A guidare i consigli di amministrazione dei Consorzi universitari, su proposta dell’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, con funzione di presidente, saranno: Antonino Mangiacavallo, all’Empedocle di Agrigento; Corrado Bonfanti, al Consorzio universitario Mediterraneo orientale (Cumo) di Noto; Domenico Arezzo, a Ragusa; Gianluca Tumminelli, a Caltanissetta. In relazione alla nomina al vertice del Consorzio di Trapani, invece, si attende il perfezionamento dell’iter da parte dello stesso ente. Questi, invece, i presidenti dei Cda degli Istituti autonomi case popolari, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: ad Agrigento Pietro Medici; a Caltanissetta Calogero Valenza; a Enna Francesco Occhipinti; a Messina Giuseppe Picciolo; a Palermo Francesco Riggio; a Ragusa Giovanni Moscato; a Siracusa Alessia Scorpo; a Trapani Vincenzo Scontrino; ad Acireale Antonino Garozzo. Su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente, infine, sono stati nominati i presidenti degli enti Parco regionali: Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara; Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi; Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie; Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna.

