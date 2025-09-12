Agrigento

Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania

La nota di RFI

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Modifiche alla circolazione dei treni sulle linee Palermo-Agrigento e Palermo-Catania nelle domeniche 14, 21 e 28 settembre, dalle ore 8 alle ore 9 e dalle 10 alle 14, per interventi di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

In particolare, si legge in una nota di RFI, saranno effettuati interventi di regolazione termica a temperatura naturale, effettuabili solo durante le ore diurne e in assenza di circolazione dei treni, su tratti di binario nelle stazioni di Roccapalumba e Montemaggiore. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenitalia o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

