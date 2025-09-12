Madonna della Catena a Villaseta, divieto di vendita e trasporto di bibite durante gli eventi

In occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena in Villaseta il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha emanato un ordinanza “Sicurezza Urbana per la tutela della pubblica incolumità e il decoro urbano”

A partire da questo pomeriggio 12 settembre dalle ore 18 e fino alle ore 8 del 15 settembre, durante gli eventi che si svolgeranno nella Piazza della Madonna della Catena, vige il divieto di vendita da parte dei distributori automatici di bevande in lattine e bottiglie di vetro, e il divieto di trasporto e detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine in Piazza.

“Se da un lato, occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene, la quiete e la sicurezza pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo”; si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino.