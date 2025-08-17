Licata

Locale della movida sprovvisto di autorizzazioni a Licata, in arrivo sanzione 

È quanto scoperto dai poliziotti della sezione Pasi della questura di Agrigento che hanno effettuato una ispezione in un locale della movida a Licata

Sprovvisto di Scia – il documento che certifica l’inizio dell’attività – ma anche lacune per quanto riguarda le autorizzazioni sulla somministrazione di bevande e cibo. È quanto scoperto dai poliziotti della sezione Pasi della questura di Agrigento che, unitamente ai colleghi del commissariato, hanno effettuato una ispezione in un locale della movida a Licata.

Gli agenti hanno eseguito alcuni controlli sulle attività commerciali del popoloso centro dell’agrigentino. Tra queste anche un noto locale della movida che è risultato sprovvisto di Scia e di autorizzazioni. Per questo motivo il titolare sarà sanzionato. 

