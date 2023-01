Mafia, Messina Denaro nomina sua nipote come avvocato

Finora è stato assistito da difensori d’ufficio. Per la prima volta nella sua storia criminale Matteo Messina Denaro avrà stavolta un legale di fiducia. Lo ha scelto nella sua stessa cerchia familiare. La sua posizione sarà seguita, anche se l’incarico non è stato ancora formalizzato, dalla nipote Lorenza Guttadauro. Si tratta della figlia di Filippo Guttadauro e di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss arrestato ieri in una clinica privata.

Il nonno di Lorenza Guttadauro, Giuseppe, è indicato come lo storico boss di Brancaccio. Dopo avere svolto il praticantato nello studio di un penalista fino al 2011, l’avvocato Guttadauro (che ha detto di non essere ancora informata della nomina da parte dello zio) ha avviato un’autonoma attività professionale. Dovrebbe essere lei a rappresentare ora il boss in occasione del primo ‘impegno’ processuale previsto per il 19 gennaio nell’aula bunker di Caltanissetta dove Messina Denaro è imputato per le stragi di Capaci e Via D’Amelio del 1992.

Lorenza Guttadauro ha già svolto assistenza legale per altri familiari: la zia Anna Patrizia (l’altra sorella del boss di Castelvetrano), il fratello Francesco e il marito Girolamo Bellomo, detto Luca. Indicato come uomo d’affari, Bellomo era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Eden 2 con l’accusa di avere curato gli interessi del boss. A Bellomo, condannato in appello a 10 anni, è stato attribuito il ruolo di un “rappresentante” degli “affari” di Messina Denaro nel tessuto economico del Trapanese. Il padre di Lorenza Guttadauro, Filippo, fu a sua volta arrestato nel marzo del 1994 e condannato per associazione mafiosa a 14 anni.