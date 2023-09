Malore per un bimbo alle giostre: salvato dai Carabinieri

Una tranquilla e serena serata di festa e gioco si è trasformata in un incubo per una mamma e il suo piccolo bambino. E’ accaduto ieri sera a Trabia, durante i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Un bambino di 5 anni ha perso i sensi mentre era sulle giostre e si è accasciato al suolo. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese che si trovavano lì in servizio di ordine pubblico, si sono accorti che si era formato un capannello di persone rendendosi subito conto della gravità della situazione. I militari hanno chiamato il 118 mentre uno di loro prestava assistenza al bimbo privo di sensi attuando le manovre di primo soccorso, attività per la quale i carabinieri sono specificatamente formati. Per guadagnare tempo veniva deciso il trasporto del bimbo con la madre presso l’ospedale di Termini Imerese. Il piccolo, per precauzione, è stato poi trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo “Di Cristina – Fatebenefratelli” dove adesso è fuori pericolo.