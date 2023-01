Maltempo, aliscafi fermi per le Eolie e le Egadi

Il maltempo sta mettendo a dura prova i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. Saltate a causa del forte vento che imperversa in tutta la fascia tirrenica tutte le corse degli aliscafi previste in mattinata tra Milazzo e l’arcipelago delle Eolie, così come la partenza del traghetto che collega Trapani a Pantelleria. Sospesi anche gli aliscafi che da Trapani e Marsala partono per le Egadi. Cancellata anche la nave delle 10:45 che da Lampedusa prende il mare verso Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.