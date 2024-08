Maltempo, in arrivo temporali anche ad Agrigento

Un nuovo peggioramento attende la Sicilia nelle prossime ore. Un’area di instabilità, alimentata dalla goccia fredda in quota ancora presente sul Mediterraneo e in graduale spostamento verso est, in queste ore sta lasciando la Sardegna e attraverserà il medio e il basso Tirreno per abbordare la Sicilia nelle prime ore della notte. In questo frangente ci attendiamo un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal trapanese e estremo ovest palermitano con rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi; durante la notte e il primo mattino i fenomeni si estenderanno a tutto il trapanese, ovest agrigentino, ovest palermitano e isole Eolie. Ci attendiamo maggiori accumuli su entroterra del palermitano e trapanese.

Nel pomeriggio possibili temporali da termoconvezione su Peloritani e comparto etneo con possibili locali sconfinamenti lungo le coste esposte; spiccata variabilità ancora lungo il settore tirrenico.

Altrove il fenomeni risulteranno isolati in un contesto di nuvolosità sparsa.

Le temperature saranno in ulteriore diminuzione e si manterranno su valori inferiori alle medie stagionali.

Venti moderati di maestrale.

Mari: molto mosso il Canale di Sicilia, mossi o localmente mossi i restanti bacini (fonte Centro meteo sicilia)