Mandorlo in Fiore, slitta a domani (per maltempo) l’accensione del Tripode dell’Amicizia 





Niente da fare. Il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio ad Agrigento ha fatto slittare di 24 ore uno dei momenti più attesi del Mandorlo in Fiore: l’accensione del Tripode dell’Amicizia.

La cerimonia era in programma alle 17:30 davanti il tempio della Concordia ma la forte pioggia ha causato non pochi disagi “costringendo” gli organizzatori a rimandare il tutto a domani, compreso il tanto atteso spettacolo dei droni “Concordia Mundi”. L’ingresso è gratuito anche per la giornata di domani.

“Si comunica inoltre che la sfilata dei gruppi folkloristici, in programma per domani alle ore 16:30 da Piazza Pirandello a Piazza Cavour è stata annullata e che l’evento “America Latina Folk”, al Teatro Pirandello, sempre domani, inizierà alle ore 21:00 anziché alle 20:30”, si legge nel comunicato pubblicato dall’assessore Carmelo Cantone.

Sarà possibile seguire la manifestazione in diretta su Tele Monte Kronio, canale 80 del Digitale Terrestre, e sulla pagina Facebook “Mandorlo in Fiore Agrigento”. L’evento sarà inoltre proiettato in diretta anche in Piazza Marconi, a partire dalle ore 17:00. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78° Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.