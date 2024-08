Manifestazione acqua, il Centro Studi De Gasperi di Sciacca: “solidarietà a Don Mario Sorce e alla Chiesa” 

“In vista della manifestazione di protesta per la crisi idrica in tutto il territorio del Libero Consorzio di Agrigento che si svolgerà ad Agrigento il prossimo 2 agosto, nel comunicare la nostra adesione all’iniziativa di protesta, anche come associazione che fa parte della Consulta di Aica, esprimiamo solidarietà nei confronti di Don Mario Sorce che, a capo del Cartello sociale e quale delegato per la pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Agrigento, sarà fra coloro che guideranno la protesta del prossimo 2 agosto, nonché alla Chiesa di Agrigento, per gli attacchi subiti in un articolo giornalistico di un quotidiano on line di Agrigento”, cosi il presidente del Centro Studi De Gasperi di Sciacca, Avv. Stefano Antonio Scaduto

“Troviamo sorprendente ed incomprensibile l’attacco personale a Don Mario Sorce, nonché alla Chiesa di Agrigento, la quale nell’articolo viene invitata polemicamente a limitarsi a pregare, perché tale articolo non intende riconoscere l’azione sociale che, nell’affiancare la protesta popolare per la crisi idrica, la Chiesa di Agrigento sta meritoriamente svolgendo, in linea con il pensiero sociale della Chiesa, e ancor di più in linea con l’insegnamento sociale di Papa Francesco. Pertanto piena solidarietà a Don Mario Sorce e alla Chiesa di Agrigento, a cui diciamo grazie”, ha concluso il presidente Scaduto.