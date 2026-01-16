Marito e moglie sventano truffa del finto carabiniere a Castrofilippo 

Hanno ricevuto una chiamata con la quale un sedicente appartenente all’Arma dei carabinieri li avvisava dei guai giudiziari della figlia, protagonista di un fantomatico incidente stradale. Il finto maresciallo, inoltre, avrebbe avanzato richieste di denaro per evitare ulteriori problemi alla congiunta.

Una coppia di coniugi pensionati di Castrofilippo – lui 83 anni, lei 78 anni – ha fiutato la truffa e, non appena il malvivente si è presentato davanti la porta di casa per ritirare il denaro, è stato cacciato via. Marito e moglie, poco dopo, hanno chiamato i veri carabinieri denunciando il tentativo di truffa.