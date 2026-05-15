Agrigento

Maxi furto all’impianto fotovoltaico di Giardina Gallotti, danni per oltre 40 mila euro 

Ignoti malviventi sono riusciti ad asportare ben 50 mila metri di cavi in rame per un danno stimato che si aggira intorno ai 40 mila euro

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Maxi furto all’impianto fotovoltaico in contrada “Luna-Zuppardo” di Giardina Gallotti, ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad asportare ben 50 mila metri di cavi in rame per un danno stimato che si aggira intorno ai 40 mila euro. L’impianto, in fase di ultimazione, è della “Moncada Costruzioni”.

A fare la scoperta è stata la responsabile della struttura, una trentacinquenne agrigentina, che ha lanciato l’allarme e denunciato l’accaduto. I ladri hanno “lavorato” diverse ore, considerando l’enorme mole del materiale asportato, e utilizzato presumibilmente mezzi pesanti per trasportare il bottino e fuggire. Non è da escludere anche la presenza di un “palo” che abbia garantito ai malviventi di agire in tranquillità. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto avvenuto e rintracciare i responsabili. 

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