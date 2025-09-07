Agrigento

Maxi incendio a Villaggio Mosè, evacuate quattro abitazioni 

Fiamme e fumo hanno interessato la zona di via Enrico La Loggia. Il rogo, in breve tempo, ha lambito diverse abitazioni private e incenerito ettari di terreno

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un maxi incendio è divampato la scorsa notte nelle campagne del quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Fiamme e fumo hanno interessato la zona di via Enrico La Loggia. Il rogo, in breve tempo, ha lambito diverse abitazioni private e incenerito ettari di terreno.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del Corpo forestale. Presenti anche i poliziotti delle Volanti. Evacuate quattro abitazioni abitate da circa dieci persone.

La polizia ha avviato le indagini sentendo i proprietari delle case interessate dall’incendio. È possibile, infatti, che possa esserci la mano di un piromane dietro il maxi rogo. L’attività investigativa mira anzitutto ad individuare il punto di innesco che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere una zona incolta del quartiere. 

