Maxi incendio minaccia abitazione a Marina di Palma, decine di evacuati 

Momenti di paura a Marina di Palma, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, per un vasto incendio che ha distrutto un’ampia area di vegetazione e si e’ rapidamente avvicinato a numerose abitazioni.

Alcune famiglie sono fuggite dalle case mentre i pompieri del distaccamento di Licata e del comando provinciale di Agrigento, con non poche difficolta’ per l’assenza di mezzi aerei, hanno contenuto le fiamme ed evitato che le residenze venissero distrutte. Circa 100 persone sono state temporaneamente evacuate e portate in aree sicure, mentre i soccorritori operavano tra le case di via Taormina.

Dopo ore di intervento gli immobili sono stati messi in salvo, anche se alcuni hanno riportato danni. Dalle 16 fino a tarda sera hanno operato cinque squadre di pompieri con 12 mezzi, oltre a tre volanti della polizia del commissariato di Palma e della questura di Agrigento. Sul posto anche i pompieri della sezione Tas per valutare l’impiego dei canadair, ma non c’erano velivoli disponibili a causa dei numerosi roghi in Sicilia.