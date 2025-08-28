Cultura

“Quadri di Liolà” con Mario Incudine e Moni Ovadia chiude la settimana pirandelliana all’Efebo

Nella stessa serata avrà luogo la sedicesima edizione del Premio Kaos Pippo Montalbano.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Terzo ed ultimo appuntamento al Teatro dell’Efebo della Settimana Pirandelliana, che si chiude sabato 30 agosto alle ore 21:00 con un Gran Galà di altissimo livello artistico. Sul palco i “Quadri di Liolà”, per la regia di Mario Incudine, con adattamento dell’opera pirandelliana a cura dello stesso Incudine, di Moni Ovadia e Paride Benassai, con Stefania Blandeburgo, in uno spettacolo che mescola prosa e musica in una vera e propria grande favola vicina al mondo dell’opera popolare. C’è grande attesa per la prima volta al Teatro dell’Efebo di questa riproposizione di una delle commedie più famose di Pirandello, oggetto di innumerevoli adattamenti in prosa, musica e cinema, che artisti come Incudine, Ovadia, Benassai e Blandeburgo garantiscono quale spettacolo di sicuro successo. Nella stessa serata avrà luogo la sedicesima edizione del Premio Kaos Pippo Montalbano. “L’ultimo evento rappresenta la adeguata conclusione di una rassegna che in collaborazione con il Nuovo Piccolo Teatro abbiamo avuto il piacere di riportare in auge dopo diciotto anni di assenza da Agrigento” afferma il Presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “e che continueremo a sostenere per potenziare l’offerta culturale del territorio”.

