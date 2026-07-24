Rischiano di essere trascinati dalla corrente a Menfi, bagnini salvano due persone
Momenti di apprensione oggi sulla spiaggia di Lido Cipollazzo
Momenti di apprensione oggi sulla spiaggia di Lido Cipollazzo, dove due bagnanti sono state tratte in salvo dopo essere finite in difficoltà a causa della forte corrente.
Le due persone, dopo essersi allontanate dalla riva, non sono più riuscite a rientrare autonomamente, trovandosi in una situazione di serio pericolo. Immediato l’intervento degli addetti al servizio di salvataggio, Gabriel Lanzarone e Manuel D’Angelo, che hanno raggiunto le bagnanti a bordo del pattino di salvataggio.
Con l’ausilio del salvagente e operando in condizioni del mare particolarmente impegnative, i due soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza entrambe le persone, riportandole a riva senza ulteriori conseguenze.
“A loro va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il prezioso servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei bagnanti. Rivolgiamo, inoltre, un invito a tutti alla massima prudenza. Oggi il mare presenta condizioni particolarmente difficili, con correnti insidiose che possono mettere in pericolo anche i nuotatori più esperti. Rispettate sempre le indicazioni e non sottovalutate mai la forza del mare. La prudenza è il primo strumento di sicurezza, vostra e di chi svolge il servizio di salvataggio a mare”, dichiara in una nota il sindaco Vito Clemente.