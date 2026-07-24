Rischiano di essere trascinati dalla corrente a Menfi, bagnini salvano due persone

Momenti di apprensione oggi sulla spiaggia di Lido Cipollazzo, dove due bagnanti sono state tratte in salvo dopo essere finite in difficoltà a causa della forte corrente.

Le due persone, dopo essersi allontanate dalla riva, non sono più riuscite a rientrare autonomamente, trovandosi in una situazione di serio pericolo. Immediato l’intervento degli addetti al servizio di salvataggio, Gabriel Lanzarone e Manuel D’Angelo, che hanno raggiunto le bagnanti a bordo del pattino di salvataggio.

Con l’ausilio del salvagente e operando in condizioni del mare particolarmente impegnative, i due soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza entrambe le persone, riportandole a riva senza ulteriori conseguenze.

“A loro va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il prezioso servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei bagnanti. Rivolgiamo, inoltre, un invito a tutti alla massima prudenza. Oggi il mare presenta condizioni particolarmente difficili, con correnti insidiose che possono mettere in pericolo anche i nuotatori più esperti. Rispettate sempre le indicazioni e non sottovalutate mai la forza del mare. La prudenza è il primo strumento di sicurezza, vostra e di chi svolge il servizio di salvataggio a mare”, dichiara in una nota il sindaco Vito Clemente.