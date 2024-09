Migranti, 50 sbarcano a Lampedusa; sos di Alarm Phone: “74 su barca alla deriva” 

Ci sono anche 9 donne e 4 minori tra i 50 migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. Il barchino in ferro su cui viaggiavano, partito secondo quanto hanno riferito ai soccorritori da Sfax in Tunisia, è stato intercettato dai militari della Guardia costiera. I migranti arrivano da Camerun, Costa d’Avorio e Senegal e, dopo un primo triage sanitario al molo Favaloro, sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura ci sono al momento 330 ospiti e in mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, 210 saranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.

Intanto Alarm Phone ha lanciato l’sos di settantaquattro vite a rischio a sud di Lampedusa spiegando di avere allertato le autorità su un gruppo di persone in difficoltà su una barca in legno. “L’imbarcazione è alla deriva da ore. L’Mrcc di Roma ci dice che non sono affari loro. Il salvataggio è necessario ora”, aggiunge l’ong.