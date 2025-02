Migranti, due barconi con 114 persone a Lampedusa

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 114 sono approdati a bordo di due barconi salpati dal porto libico di Zuwara. I gruppi sono composti da eritrei, pakistani, bengalesi ed egiziani. Nel primo natante c’erano 68 uomini. Per uno di loro, di giovane eta’, e’ stata richiesta un’evacuazione medica per un forte stato di ipotermia. L’uomo e’ stato trasportato e soccorso al poliambulatorio dell’isola. Tutti gli altri sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove c’erano 55 ospiti. (