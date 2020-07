Migranti, il ministro Lamorgese: “hotspot Lampedusa verrà svuotato, Moby Zaza’ continua fino fine quarantena”

“L’hotspot di Lampedusa sarà svuotato”: lo ha assicurato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo ad una interrogazione (Occhiuto – FI) sulle iniziative volte alla revisione della strategia di accoglienza dei Migranti, in particolare in relazione a recenti sbarchi sulle coste della Calabria e della Sicilia e ai rischi connessi al Covid-19.

“Riguardo alla situazione di Lampedusa, che per la propria collocazione geografica è particolarmente esposta, si segnala che ai Migranti viene effettuato il test sierologico”, ha premesso la titolare del Viminale, aggiungendo: “In merito agli arrivi degli ultimi giorni già oggi è previsto il trasferimento di almeno 200 Migranti, attesi a Porto Empedocle per poi essere trasferiti sul territorio nazionale, e domani ne verranno trasferiti altri 100″. “E – ha concluso Lamorgese sulla base di una programmazione progressivamente aggiornata si provvederà allo svuotamento dell’hotspot”.

“Nell’ambito delle diverse iniziative segnalo anche l’avvenuta pubblicazione il 14 luglio di un nuovo avviso con procedura accelerata per il noleggio di navi da adibire alla sorveglianza sanitaria e che prevede la presentazione delle offerte entro domani, 16 luglio. Nel frattempo la nave Moby Zaza’, ormeggiata a Porto Empedocle, in rada, continuera’ a essere impiegata come struttura per la quarantena fino alla conclusione del periodo di sorveglianza obbligatoria”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese .