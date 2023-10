Migranti: in 156 sono sbarcati nella notte a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa dove, durante la notte, sono approdati in 156. A soccorrerli la nave Diciotti e la motovedetta Cp302 della Guardia costiera. Sul primo barcone viaggiavano in 85 (12 donne e 5 minori), sul secondo in 71 (3 donne) di nazionalita’ egiziana, siriana, sudanese ed eritrea. Ai soccorritori hanno dichiarato di provenire da Zawiya, in Libia. Per la giornata di oggi non sono previsti trasferimenti dall’hotspot dove ci sono 289 ospiti. Ieri ci sono stati quattro sbarchi per un totale di 278 persone