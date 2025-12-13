Ultime Notizie
Migranti, nuovo naufragio al largo Sicilia: 61 salvi e un morto
A dare notizia e' Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo
Un nuovo naufragio e’ avvenuto al largo della Sicilia. A dare notizia e’ Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo. Una imbarcazione con a bordo decine di migranti si e’ capovolta: una persona e’ morta, e almeno 61 sopravvissuti sono stati portati a Malta, alcuni di loro in ospedale. Secondo fonti di Alarm Phone, a bordo della barca i migranti erano 72.
