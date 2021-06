Migranti, si cerca di svuotare l’hotspot: la Prefettura monitora trasferimenti

E’ in corso l’imbarco di 150 migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa sulla nave quarantena Azzurra. Questo gruppo verra’ traghettato fino a Pozzallo per poi essere trasferito in centri d’accoglienza di altre regioni, dove sara’ sottoposto a sorveglianza sanitaria anti-Covid.

In serata, con il traghetto di linea Cossyra sono partiti per Porto Empedocle altri 80 migranti che verranno poi spostati nel Lazio. Sempre in serata – su disposizione della Prefettura di Agrigento – con il pattugliatore della Guardia costiera verranno trasferiti 40 migranti che poi andranno in Molise. Si cerca di alleggerire l’hotspot dove, prima dell’avvio dell’imbarco dei 150 migranti sulla nave quarantena, c’erano 1.382 ospiti.