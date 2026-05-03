Porto Empedocle

Minacce di morte ed estorsione, arrestato 43enne empedoclino 

La persona offesa, terrorizzata, in più occasioni avrebbe consegnato denaro all’indagato per paura di ritorsioni

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un 43enne di Porto Empedocle è stato arrestato per il reato di estorsione aggravata ai danni di un coetaneo agrigentino. Il provvedimento, con il quale sono stati disposti i domiciliari nei confronti dell’indagato, è stato firmato dal gip del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta. Secondo quanto ricostruito, l’empedoclino avrebbe minacciato – a partire dal dicembre 2025 fino al mese scorso – un 44enne agrigentino.

Richieste di denaro continue “condite” da frasi minatorie. La persona offesa, terrorizzata, in più occasioni avrebbe consegnato denaro all’indagato per paura di ritorsioni. Il giudice ha ritenuto sussistente il pericolo che l’empedoclino possa commettere delitti della stessa specie e ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Davide Casà, comparirà nelle prossime ore per l’udienza di convalida. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Finisce con la moto in una scarpata, morto 59enne
Apertura

Bottiglia con benzina e catenaccio in un cantiere a Santa Elisabetta, indagini 
Apertura

Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, cronometrista in ospedale
Agrigento

Minicar contro un masso a San Leone, 16enne ferita
Agrigento

Gestione illecita di rifiuti, sequestrata autocarrozzeria al Quadrivio Spinasanta 
banner italpress istituzionale banner italpress tv