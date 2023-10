Minaccia medici in ospedale e distrugge la statuetta della madonna: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Augusta e dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un uomo di 33 anni per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.L’uomo si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lentini pretendendo la visita prioritaria per un familiare che accusava un malore.Non essendo disposto ad attendere il suo turno, secondo la priorità assegnata dal personale del Pronto Soccorso, si è recato al reparto di chirurgia minacciando i medici e distruggendo una statua in gesso raffigurante la madonna che si trovava nel corridoio del reparto. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno denunciato l’uomo all’Autorità giudiziaria aretusea.