Minori stranieri non accompagnati, incontro in Prefettura sulle procedure di ricongiungimento

Nella giornata di ieri si è tenuto presso questo Palazzo del Governo un incontro relativo alle procedure di ricongiungimento familiare in favore dei minori stranieri non accompagnati in arrivo sul territorio nazionale che desiderano riunirsi con familiari presenti in altri Stati europei.

La riunione presieduta dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Prefettura, dott. Gabriele Barbaro, ha visto la partecipazione del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura, dott. Dario Infurna, nonché l’intervento di rappresentanti della ONG francese Safe Passage International, molto attiva nell’ambito delle procedure finalizzate al ricongiungimento dei minori stranieri con i parenti residenti nei Paesi europei.

L’evento rivolto principalmente ai Servizi Sociali dei Comuni dell’agrigentino ove sono presenti comunità per minori, alla CRI locale nella qualità di ente gestore dell’hotspot di Porto Empedocle e alla Cooperativa Oltre il Mare che gestisce l’hub per minori di Siculiana, ha suscitato molto interesse tra gli addetti ai lavori che si trovano quotidianamente ad assistere i minori che intendono raggiungere i propri familiari già presenti sul territorio europeo.

L’incontro odierno si inquadra nell’ambito dell’attività in-formativa ideata dal Prefetto Filippo Romano in favore delle Amministrazioni locali e degli enti del terzo settore allo scopo di favorire il confronto e la collaborazione inter-istituzionale su temi di comune interesse.