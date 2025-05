Musica negli ospedali, i liceali dell’Empedocle al San Giovanni di Dio

Studentesse e studenti di 15 licei musicali della Sicilia si esibiranno in concerto negli ospedali dell’Isola per regalare momenti di gioia ai malati, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si impegnano con professionalità e dedizione. Mercoledì 28 maggio, alle 17, il liceo ‘Don Colletto’ di Corleone sarà all’Ospedale ‘dei Bianchì’. Nella stessa giornata, alle 19, il liceo musicale ‘Regina Margherita’ di Palermo sarà nell’ospedale Buccheri La Ferla. Terzo e quarto appuntamento dopo quelli di Vittoria e Ragusa, del programma ‘Musicalmente Insieme… note di vita’, avviato a metà maggio e finanziato con oltre 65 mila euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. Un progetto nato da un protocollo d’intesa stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la Rete dei licei musicali della Sicilia e gli assessorati della Salute e dell’Istruzione della Regione Siciliana. Obiettivo del protocollo è creare un ambiente di cura più empatico, accogliente e solidale attraverso il potere terapeutico della musica e valorizzare l’esperienza formativa e artistica delle studentesse e degli studenti di 15 licei musicali della Sicilia. Si prosegue giovedì 29 maggio, quando il liceo musicale ‘Empedocle’ di Agrigento si esibirà alle 10 nell’ospedale San Giovanni di Dio; sempre il 29 maggio, alle 13, il liceo musicale e coreutico ‘Michele Amari’ di Giarre sarà nel presidio ospedaliero San Vincenzo di Taormina; venerdì 30 maggio, alle 12.30, l’esibizione di studentesse e studenti del liceo musicale ‘Bisazza’ di Messina nell’ospedale di Milazzo. La prima data di giugno è mercoledì 4, alle 10.30, il liceo ‘Manzoni – Juvara’ di Caltanissetta sarà nel reparto di oncologia dell’ospedale Sant’Elia e nella stessa giornata, alle 17, il liceo ‘Giuseppina Turrisi Colonna’ di Catania sarà nella clinica pediatrica G. Rodolico; il 5 giugno, alle 10.30, il liceo ‘Napoleone Colajanni’ di Enna sarà nell’ospedale Umberto I; alle 18, il liceo ‘Vito Fazio Allmayer’ di Alcamo si esibirà nell’ospedale San Vito e Santo Spirito; il 9 giugno, alle 10, il liceo ‘Angelo Musco’ di Catania sarà nell’ospedale San Marco; infine, in provincia di Messina, il 13 giugno, alle 10.30, il liceo ‘Merendino’ di Capo d’Orlando si esibirà nell’ospedale Barone Ignazio Romeo a Patti.