Musuemeci al 12 posto della Governance Poll, Savarino : “orgogliosi del nostro Presidente”

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, sale al numero 12 della Governance Poll 2020 del Sole 24 ore.

Il consenso del governatore e’ aumentato di 13,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno e di 6 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2017 (45,8%). E’ il terzo presidente di regione per aumento del consenso personale rispetto al giorno delle elezioni.

“Un risultato che ci inorgoglisce e che conferma l’evidente cambio di passo rispetto al governo Crocetta, che era relegato in ultima piazza”, dichiara l’onorevole Giusi Savarino.

“La crescita nel consenso del Presidente Musumeci è evidente ed è frutto del suo lavoro: silenzioso, costante, incisivo, lungimirante ed ostinato.

Abbiamo sempre risposto agli attacchi ipocriti del Pd dicendo che i primi erano gli anni della semina, anni necessari a ricostruire la Sicilia sulle macerie che loro ci hanno lasciato, ed il tempo ci ha dato ragione: ora iniziamo a raccogliere i frutti. Adesso attendiamo con molta curiosità i comunicati del Pd sulla classifica stilata dal sole24ore, cosa avranno ora da dire su chi occupa oggi l’ultima posizione? Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd! Grazie Presidente Musumeci per questo importante risultato che ci fa ritrovare l’orgoglio di essere siciliani. Andiamo avanti su questa strada che, come dimostrano i fatti e i numeri, é la strada giusta che ci fa scalare, a testa alta, la vetta nelle classifiche. “