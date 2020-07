Musumeci firma ordinanza: “Su bus e pullman senza distanziamento”

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, con la sua ultima ordinanza – in vigore dal 4 al 14 luglio – dispone di fatto la fine del distanziamento sociale nell’Isola.

Si azzera ogni limite nel trasporto pubblico locale, dai bus ai pullman, consentendo il riempimento al 100% dei posti e della capienza prevista, “in deroga al distanziamento interpersonale di almeno un metro“. “Gli spostamenti infra e interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio”. Tali misure, viene spiegato, si applicano pure al trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico extraurbano, non di linea e ai servizi autorizzati, come taxi, noleggio con o senza conducente, autobus turistici.

Esulta il settore: “Riparte al 100% il trasporto pubblico locale, afferma l’Asstra che parla di “importante provvedimento” con il quale “l’amministrazione regionale dimostra capacita’ di ascolto e di intervento e pone le basi per una vera ripartenza della Sicilia in piena sicurezza visto che sono disposte un’altra serie di misure anti contagio”. La Sicilia, ricorda l’associazione delle imprese di settore, “e’ la quarta regione ad assumere questa scelta dopo Veneto, Liguria ed Emilia Romagna”.